Ташкент, , 15:36 — REGNUM Объем расходов антикризисного фонда Узбекистана по состоянию на 11 августа составил 7,99 трлн сумов ($780,9 млн), сообщили в пресс-службе министерства финансов республики.

Доходы фонда сформированы за сет льготных кредитных средств международных финансовых институтов и в меньшей степени — за счет средств государственного бюджета.

Наибольшая часть средств фонда — 1,8 трлн сумов ($176 млн) направлена на мероприятия по борьбе с коронавирусом, в том числе 898 млрд сумов ($87,75 млн) — на выплаты медикам и 530 млрд сумов ($51,8 млн) — на средства индивидуальной защиты.

Объем расходов на социальную сферу составил 2,56 трлн сумов ($250 млн), в том числе 489 млрд сумов ($47,8 млн) — на социальные пособия, 512 млрд сумов ($50 млн) — на строительство и ремонт дорог, 372 млрд сумов ($36 млн) — на ремонт и строительство школ.

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