Пекин, , 15:34 — REGNUM Модернизированный премиальный вседорожник Hongqi HS7 поступит к дилерам 29 августа нынешнего года. Об этом сообщается на сайте NJcar.ru.

Новинка построена на базе модели Toyota Crown. Отмечается, что размеры вседорожника будут сопоставимы с BMW X5. Так, его длина составит 5035 мм, а ширина — 1989 мм. Межосевое расстояние колёс будет равно 3008 мм.

В движение автомобиль приводится турбированным силовым агрегатом рабочим объёмом два литра мощностью 251 л. с. Он сочетается с восьмискоростным «автоматом» Aisin и приводом 4×4. Также в моторной линейке присутствует V-образный трёхлитровый 338-сильный турбированный двигатель.

Ранее компания Toyota в честь 40-летия выпуска модели Celica Camry создала специальную серию Camry Black Edition. Авто имеет чёрный цвет (Precious Black Pearl). В качестве силового агрегата у авто установлен 176-сильный гибридный мотор объёмом 2,5 л.

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