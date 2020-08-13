Москва, , 15:24 — REGNUM Принятое Банком России решение по продлению и расширению регуляторных послаблений для кредитных организаций маскирует реальную картину ухудшения показателей кредитоспособности российских банков. Такое мнение высказала вице-президент — старший кредитный эксперт агентства Moody’s Ольга Ульянова.

Агентство Moody's minval.az

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Эксперт, слова которой приводит ТАСС, добавила, что эти лишает банки стимулов накапливать дополнительный капитал или использовать капитал более эффективно, что «окажет негативное влияние на их кредитоспособность».

Как сообщало ИА REGNUM, 10 августа Банк России принял решение продлить часть регуляторных послаблений. Так, в частности кредитным организациям и микрофинансовым институтам рекомендовано до 31 декабря 2020 года продолжать реструктурировать кредиты (займы) как физических лиц, так и представителей малого и среднего бизнеса в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

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Одновременно Центробанк дает возможность кредиторам отложить признание реструктурированных кредитов проблемными и отложить накопление убытков по ним теперь до 1 июля 2021 года, а не до 30 сентября 2020 года.