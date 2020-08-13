Москва, , 15:20 — REGNUM Резкое падение прибылей российских предпринимателей будет иметь самые негативные долгосрочные последствия для экономики страны, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 13 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что в марте — мае 2020 года совокупная прибыль российских компаний (без учета малого бизнеса) сократилась до 1,4 трлн рублей.

«Надо говорить не только о падении прибылей, — отметил Дзарасов. — Все дело в том, что за этим падением стоит резкое сокращение спроса со стороны населения, что в свою очередь отражает падение доходов граждан. Во время этой пандемии и режима самоизоляции мы не последовали примеру США. А ведь там, где не надо, мы берем с них пример! Но когда американское государство пошло на прямые выплаты населению весьма значительных сумм, которые серьезно поддержали внутренний спрос, мы этому примеру не последовали. И за этим стояли не те соображения, которые озвучивались (о возможном росте инфляции), а другое обстоятельство — желание переложить все бремя кризиса с крупного бизнеса на население».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Екатерина Безсмертная заявила, что пандемия коронавируса пришла в Россию на несколько недель позже, чем в США и другие европейские страны, и власти РФ успели подготовиться и проанализировать опыт других государств.

Читайте ранее в этом сюжете: РФ подготовилась к пандемии не хуже других стран мира – экономист

Читайте развитие сюжета: Мировые элиты не смогли остановить спад глобальной экономики – эксперт