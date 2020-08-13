Москва, 13 августа 2020, 15:20 — REGNUM Резкое падение прибылей российских предпринимателей будет иметь самые негативные долгосрочные последствия для экономики страны, считает завкафедрой политической экономии РЭУ им. Г. В. Плеханова Руслан Дзарасов. Об этом он заявил 13 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о том, что в марте — мае 2020 года совокупная прибыль российских компаний (без учета малого бизнеса) сократилась до 1,4 трлн рублей.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Екатерина Безсмертная заявила, что пандемия коронавируса пришла в Россию на несколько недель позже, чем в США и другие европейские страны, и власти РФ успели подготовиться и проанализировать опыт других государств.
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