Бишкек, , 15:17 — REGNUM В январе — июле 2020 года объем экспорта произведенной в Киргизии сельхозпродукции превысил 400 848 тонн, что на 29% или на 9 060 тонн превышает показатель аналогичного периода 2019 года.

Киргизстанские сельскохозяйственные товары поставлялись преимущественно в Россию, в Казахстан, в Белоруссию, в Армению и в Туркмению. Также налажен экспорт сельхозпродукции в страны ЕС, в США и другие государства.

Основу экспорта киргизстанских сельхозтоваров составили зерновые, зернобобовые — 134 336 тонн, овощи — 109 396 тонн, фрукты — 60 273 тонн и сухофрукты — 34 211 тонн.

Также Киргизия поставляла за рубеж картофель, орехи, бахчевые, цитрусовые и другие тропические фрукты, корма для скота и продукты питания.