Чебоксары, , 15:16 — REGNUM В столице Чувашии откладывается открытие после реконструкции проспекта Ивана Яковлева и Сугутского моста. Об этом сегодня, 13 августа, заявил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, ссылаясь на дожди, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации главы Чувашии.

Вице-премьер Чувашии Алла Салаева ранее на планёрке в правительстве отмечала, что в рамках празднования 100-летия республики и Дня города Чебоксары на 15 августа запланировано открытие проспекта Ивана Яковлева и Сугутского моста. Однако сити-менеджер Чебоксар Алексей Ладыков заявил о переносе обозначенной даты: выяснилось, что дорожные работы не завершены, а за пару дней до назначенного открытия «виноватой» оказалась погода.

Городские власти ссылаются на то, что «в дождливую погоду многие дорожные работы проводить нельзя, а если доделывать их в спешном порядке, то может пострадать качество».

«На этой неделе хотели открыть несколько участков дорог. И определенные лица говорят: «Давайте откроем — вы же обещали». Но мы считаем, во время дождя не нужно этого делать. Тем более Олег Алексеевич (врио главы Чувашии Олег Николаев, — прим. ИА REGNUM) требует качества в первую очередь», — сказал Алексей Ладыков.

Открытие Сугутского моста и проспекта Ивана Яковлева в Чебоксарах планируют на следующей неделе.

Отметим, что ремонт моста через Сугутку начался в мае 2019 года, стоимость контракта составляет 181,1 млн рублей. Ранее заявлялось, что работы предусматривают два этапа: май — сентябрь 2019 года и март — июль 2020 года. Пандемия коронавируса внесла коррективы в график ремонтных работ. Напомним, мост введен в эксплуатацию в 1981 году и находился в аварийном состоянии.