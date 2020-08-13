Москва, , 15:14 — REGNUM В Госдуме в появлении вооруженных людей в белорусском офисе Яндекса увидели реальные особенности правового режима для IT-компаний.

«Появление вооруженных людей в офисе Яндекса — это наглядная иллюстрация к заявлениям, что «Белоруссия — IT-заповедник» и «европейская Кремниевая долина». Власти Белоруссии хвастались, что привлекли сотни резидентов в свой парк высоких технологий с особым правовым режимом. Теперь мы видим, в чем особенности этого правового режима: бессудные обыски, вооруженные вторжения», — отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») в ТГ-канале.

Он считает, что Россия должна защищать свои компании в Белоруссии, если они там подвергаются нападениям.

«Некоторое время назад можно было еще сказать, что Яндекс — скорее голландская компания. Не знаю, заступились бы за Яндекс власти Нидерландов, но теперь, после известных изменений в структуре компании, Яндекс — российский. Как вы помните, я сам потратил много сил ради этого, и происходящее с Яндексом в Белоруссии воспринимаю и на свой счет. Никому в России сейчас не должно быть все равно, что происходит с минским офисом Яндекса», — указал депутат.

«Мы должны потребовать от белорусских властей немедленного восстановления законности и режима правового благоприятствования в отношении Яндекса», — заключил Горелкин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, вооруженные люди заблокировали офисы Яндекса и Uber в Минске.

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