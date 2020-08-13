Грозный, , 15:13 — REGNUM Жителям Чечни станут доступнее курорты Черноморского побережья. Из аэропорта Грозный в Сочи запущены прямые авиарейсы. Выполнять их будет по понедельникам и четвергам российская авиакомпания UTair, сообщили 13 августа в пресс-службе перевозчика.

Помимо этого, компания запустила три рейса в неделю из Грозного в Астрахань. Полеты будут выполняться по понедельникам, четвергам и воскресеньям. Самолеты модификации ATR-72−500 будут перевозить до 70 пассажиров за один рейс.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года планировалось запустить прямые авиарейсы из столицы Чечни в Краснодар. Первый рейс должен был состояться 7 июня. Его также планировала выполнять компания UTair.

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