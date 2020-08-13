Симферополь, , 15:10 — REGNUM Более 3200 гектаров новых виноградных насаждений заложено за последние пять лет на территории Республики Крым. Об этом сообщили 13 августа в пресс-службе республиканского минсельхоза.

Виноградник в Крыму Марина Каширская © ИА REGNUM

«Виноградари Крыма ведут производственную деятельность на площади почти 20 тысяч гектаров, порядка 18 тысяч из которых — плодоносящие. Благодаря усилению мер господдержки отрасли виноградарства за последние пять лет заложено более 3200 гектаров новых виноградных насаждений. Удельный вес виноделия в структуре пищевой промышленности составляет около 44%, это оказывает существенное влияние на экономику республики», — цитирует пресс заместителя председателя правительства Крыма Андрея Рюмшина.

Перспективы Республики Крым как винодельческого региона обсуждались на встрече Рюмшина с заместителем руководителя Роскачества Ильей Лоевским — Роскачество дало высокую оценку крымским винам.