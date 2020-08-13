Нижний Новгород, , 15:09 — REGNUM В Нижегородской области замедлился рост безработицы, — сообщает пресс-служба правительства региона

Сейчас на учет на биржу труда в Нижегородской области встают в среднем по 2 тысячи человек в неделю. Тогда как мае в регионе еженедельные темпы прироста численности безработных составляли около 4,5 тысячи человек, в середине мая было зарегистрировано рекордное число за неделю — 8,7 тысяч нижегородцев.

«Рынок труда постепенно начал выходить из трудной ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Несмотря на продолжающийся общий рост численности безработных, динамика постановки их на учет идет на убыль, а доля снятых с учета безработных пропорционально растет», — отметил губернатор области Глеб Никитин.

Безработными в период пандемии оказались в большинстве своем сотрудники сервиса и торговли, бизнес-администрирования, транспорта. В наименьшей степени пандемия отразилась на занятости в сфере IT, сельском хозяйстве, здравоохранении.