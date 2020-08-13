Ярославль, , 15:07 — REGNUM В Ярославской области с марта по июль количество зарегистрированных безработных выросло почти в 4 раза: с 7532 до 29 405 человек. Об этом сообщает официальный сайт правительства Ярославской области.

Безработица в Ярославской области Yarregion.ru

При этом темпы роста безработицы замедляются. Наибольший прирост ищущих работу был зафиксирован в апреле, когда статус получили 9036 человек. В мае безработными признали 6053 человека, в июне — 5192, в июле — 1592.

При этом треть из всех признанных безработными — это люди, которые не имели официального места работы более года или вообще ранее не работали. То есть причиной их обращения в службу занятости, скорее всего, стала не потеря работы, а рост пособия. Впрочем, не исключено, что часть этих граждан работала неофициально.

Наибольший рост уволенных был зафиксирован в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания. Количество обратившихся в службу занятости таких специалистов выросло в 6,8 раз. Также выросло количество уволенных в сферах торговли, культуры и спорта.

Как считает губернатор области Дмитрий Миронов, восстановиться после пандемии коронавируса экономика региона сможет уже в 2021 году.

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