Екатеринбург, , 15:14 — REGNUM Каждый день Свердловская область пополняется 700−750 безработными. Об этом заявил президент Уральской торгово-промышленной палаты (УТПП) Андрей Беседин на пресс-конференции.

По словам Беседина, до пандемии число безработных составляло 22,7 тыс. человек, сейчас же — 111,9 тыс. человек.

«За сутки количество безработных прирастает на 750 человек каждый день», — сказал руководитель.

Около 40% нетрудоустроенных граждан уволились с предыдущей работы по собственному желанию, отметила замдиректора регионального департамента по труду и занятости населения Наталия Бордюгова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее руководители предприятий общепита Свердловской области пригрозили властям массовыми закрытием, если рестораторам не разрешат работать в основных помещениях и не предоставят возможность получить отсрочку по арендной плате. Также предприниматели просят снизить ставку по единому налогу на вмененный доход.

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