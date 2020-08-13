Москва, , 15:02 — REGNUM Законопроект о налоговом вычете для компаний, пострадавших из-за пандемии и обвала арендных ставок на коммерческую недвижимость, внесли в Госдуму депутаты «Справедливой России» во главе с Сергеем Мироновым и Михаилом Емельяновым, передает корреспондент ИА REGNUM 13 августа.

Предусматривается отнесение недополученных средств арендодателей в связи со снижением арендной ставки в соответствии с заключенными договорами аренды недвижимого имущества за период с 1 января 2020 года до 31 декабря 2020 года, к суммам, подлежащим возврату в рамках инвестиционного налогового вычета.

Такая льгота должна распространяться на договоры аренды, заключённые с 1 января 2020 года до 31 декабря 2020 год.

В целом законопроектом предлагается реализовать дополнительный механизм поддержки организаций, осуществляющих предпринимательскую деятельность, арендующих недвижимость и пострадавших в период распространения новой коронавирусной инфекции.