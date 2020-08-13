Москва, , 14:54 — REGNUM Среди причин, объясняющих рост чистого государственного долга России, на первое место следует поставить расходы на реализацию антикризисных мер в пандемию коронавируса, заявила корреспонденту ИА REGNUM заведующая кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Ирина Комарова.

«К антикризисным мерам следует отнести социальные выплаты гражданам и комплекс мер государственной поддержки для бизнеса — малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших отраслей, системообразующих предприятий.

Сегодня на поддержку экономики и социальной сферы выделено около 2 трлн руб., что составляет порядка 2% ВВП.

На втором месте стоит падение нефтегазовых доходов вследствие снижения цен на нефть и сокращения добычи сырой нефти.

Введение в действие новых ограничений в рамках соглашения ОПЕК+ с мая 2020 года, а также спад экономик ключевых стран-партнеров крайне отрицательно сказалось на добыче сырой нефти (включая газовый конденсат) — в июне падение составило — 16,4% г/г (в мае — 14,5% г/г).

И наконец, дополнительную нагрузку на федеральный бюджет оказала покупка правительством акций Сбербанка у ЦБ. Но стоит отметить, что существенных рисков данная ситуация не несет», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Центробанка и Минфина РФ, чистый государственный долг России вновь превысил ликвидные резервы.

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