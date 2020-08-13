Омск, , 14:57 — REGNUM По итогам 2019 года транспортный налог с повышающим коэффициентом в Омской области заплатили 1443 автолюбителей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФНС.

Всего за год таких автомобилей в регионе стало больше на 27%. В службе также отметили, что 926 владельцев легковушек, заплативших транспортный налог с повышающим коэффициентом относятся к частным лицам.

Годом ранее омские налоговики исчислила повышенный налог в отношении 1131 дорогостоящего авто. В прошлом году по отношению к позапрошлому их число тоже выросло — на 13%.

У юрлиц числится всего 517 дорогих легковушек. Они в прошлом году перечислили в казну более 13 млн рублей — на 17% больше, чем в позапрошлом. В свою очередь физлица выплатили налоговикам 19 млн рублей — на 41% больше, чем в 2018 году.

В общей сложности региональный бюджет получил более 32 млн рублей.

Ранее в пресс-службе правительства Бурятии заявили, что многодетные семьи в республике в соответствии с поручением президента России Владимира Путина будут освобождены от транспортного налога.

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