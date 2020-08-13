Бишкек, , 14:40 — REGNUM Государственная ипотечная компания Киргизии уже предоставила гражданам 4 700 кредитов на общую сумму в 5,5 млрд сомов (около 5,2 млрд рублей). Об этом сегодня, 13 августа, на брифинге заявила председатель ГИК Эльмира Абжапарова.

По ее словам, в связи с пандемией коронавируса и ухудшением социально-экономической ситуации в стране компания решила снизить на 1% ставку ипотечных кредитов, полученные после 1 ноября 2018 года.

Абжапарова отметила, что такая мера поддержки уже затронула более 2 500 заемщиков.

Также глава госипотечной компании сообщила, что находящиеся в трудной ситуации граждане, ранее получившие ипотечные кредиты могут получить отсрочку по выплатам.