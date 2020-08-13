Ростов-на-Дону, , 14:43 — REGNUM В Ростовской области принято решение о закупке лекарств, которые смогут получать носители коронавируса, находящиеся на амбулаторном лечении. По словам министра здравоохранения Дона Татьяны Быковской, о завершении эпидемии в регионе говорить не приходится.

Дезинфекция общественного транспорта в Ростовской области Donland.ru

«Мы сегодня осуществляем закупку [лекарственных препаратов], понимая, что это [эпидемия коронавируса] не заканчивается, а очень нам хотелось к осени завершить «ковидную эпопею». Но, похоже, что она не завершается и плавно перейдёт в совместную эпопею с гриппом. [В связи с этим] выделены средства на приобретение лекарственных препаратов для того, чтобы поликлиники могли осуществлять выписку и выдачу препаратов коронавируса для лечения на дому», — уточнила глава ведомства.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Быковская сообщала, что система здравоохранения Ростовской области готовится ко второй волне коронавирусной инфекции.

«Мы прекрасно понимаем, что осенью нас ждут не очень простые времена, когда коронавирус может прятаться под маской обычного гриппа», — отмечала ранее глава ведомства.