Москва, , 14:35 — REGNUM Обстоятельства 2020 года не очень благоприятствуют бюджетному профициту России. Объёмы экспорта и цены на него сократились, а вот расходы государства возросли в связи с противоэпидемическими мероприятиями и мерами поддержки населения, заявил корреспонденту ИА REGNUM коммерческий директор, совладелец «Нью Рига Финанс Клаб» Петр Бубнов, комментируя рост чистого госдолга России.

«К тому же, ещё до того, как началась просадка нефтяных цен и пандемия коронавируса, государство выкупило у ЦБ его долю в Сбербанке, что также сместило баланс. Существенных рисков данная ситуация не несет.

Во-первых, потому, что никто не требует от правительства РФ немедленного погашения долга — достаточно только его обслуживания, то есть, своевременной выплаты процентов, а ставки по государственным обязательствам довольно скромные. А сами сроки погашения растянуты на много лет.

Во-вторых, в течение года бюджетные поступления и расходы распределены неравномерно — средства приходится выделять уже в начале года, а основная масса налоговых поступлений приходит к концу 2020 года.

В-третьих, у большинства развитых и развивающихся стран превышение размеров долга над резервами — постоянное явление, и это не является поводом для паники или снижения кредитных рейтингов», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, чистый государственный долг России впервые за год превысил резервы правительства.

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