Бишкек, , 14:32 — REGNUM «Мы приложим все усилия для повышения зарплат и улучшения социального положения врачей», — заявил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков сегодня, 13 августа, во время встречи с персоналом Джалал-Абадской областной клинической больницы.

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По словам главы государства, власти республики планируют сделать это за счет цифровизации всех сфер, оказывающих государственные услуги населению.

«Такие меры будут приниматься в целях уменьшения теневой экономики, увеличения поступлений средств в бюджет страны. Эти деньги мы направим на повышение заработной платы работников социальной сферы», — пояснил он.