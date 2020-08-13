Бишкек, , 14:28 — REGNUM Международные эксперты прогнозируют сокращение валового внутреннего продукта в Киргизии на 10% по итогам 2020 года. Это следует из доклада «COVID-19 в Киргизии: оценка воздействия на социально-экономическую ситуацию и уязвимость и ответные меры политики», сообщает 13 августа 24.kg.

Документ подготовлен Азиатским банком развития, Программой развития ООН и Институтом исследований экономической политики при министерстве экономики Киргизии.

Специалисты отмечают, что доля туризма в структуре ВВП республики составляла ранее 5,6%. В 2020 году поступлений от услуг туризма практически не будет. Кроме того, ожидается значительное сокращение денежных переводов мигрантов.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-июля 2020 года объем ВВП Киргизии составил 282 млрд сомов (265,8 млрд рублей), что на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

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