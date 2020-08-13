Москва, , 14:27 — REGNUM Компания «РусАл» согласилась с предложением главы ПАО «ГМК «Норильский никель» Владимиром Потаниным отказаться от обсуждения выплаты дивидендов до конца расследования причин аварии на ТЭЦ-3.

«Мы согласились с господином Потаниным, с менеджментом «Норникеля» подождать окончания официального расследования. Мы хотим подождать полного расследования и потом обсудим», — сказал замгенерального директора «РусАла» Максим Полетаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 мая на ТЭЦ-3 в Норильске в результате просадки грунта произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, что привело к его разливу.

Мероприятия по локализации и устранению разлива были организованы сотрудниками НТЭК спустя несколько часов, а 3 июня президент России Владимир Путин провел совещание с губернатором Красноярского края Александром Уссом и присвоил аварии статус чрезвычайной ситуации федерального масштаба.

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