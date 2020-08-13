Ростов-на-Дону, , 14:11 — REGNUM В Ростовской области все учащиеся начальной школы будут обеспечены бесплатным горячим питанием. На эти цели направят более 563 млн рублей из бюджетов двух уровней — федерального и регионального, сообщили ИА REGNUM в облправительстве.

Школьная столовая Poelidovolen.ru

Ростовская область получит федеральную субсидию в размере 490 млн рублей, ещё свыше 73 млн рублей власти выделят из региональной казны. За счёт средств облбюджета обеспечат горячим питанием учеников младших классов 184 школ, не вошедших в расчёт федеральной субсидии.

Всего на Дону 189 тыс. 761 учащийся с первого по четвёртый классы будут обеспечены горячими обедами в школах.