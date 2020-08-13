Улан-Удэ, , 14:11 — REGNUM Промышленное производство в Бурятии за первые шесть месяцев 2020 года выросло на 5%, несмотря на ограничительные меры из-за коронавируса. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, об этом заявила министр экономики Екатерина Кочетова.

По этому показателю Бурятия оказалась на третьем месте среди регионов Дальневосточного федерального округа и 22 — по России.

«Положительная динамика, в частности, отмечается на добывающих предприятиях (рост на 14,3%), обрабатывающих производствах (на 4,8%), а также в сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, где рост к аналогичному периоду прошлого года составил 17,5%», — отметили в правительстве.

При этом показатели по сельскому хозяйству республики, электроэнергетике и жилищному строительству несколько снизились.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на в целом положительные данные, объём налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Бурятии за шесть месяцев 2020 года составил 15,5 млрд рублей или 90,9% к первому полугодию прошлого года.

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