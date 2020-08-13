Москва, , 14:06 — REGNUM По итогам первого полугодия 2020 года цена на самый популярный в России внедорожник — Lada 4×4 — выросла на 3%. Это следует из исследования, проведенного онлайн-агрегатором объявлений «Авито Авто».

На вторичном авторынке кроссоверов и внедорожников в России цена на отечественный внедорожник составила 224 тыс. рублей. Еще один популярный внедорожник — Chevrolet Niva — наоборот, стал дешевле на 3%. Его стоимость составляет порядка 300 тыс. рублей.

Модель Renault Duster стоит в России в среднем 604 тыс. рублей. За период с января по июнь 2020 года выросла на российском авторынке цена на кроссовер BMW X5. Он подорожал на 12%, до 1,22 млн рублей. Еще один популярный кроссовер — Volkswagen Touareg подорожал на 8%. Средняя стоимость немецкой модели составляет в России 1,11 млн рублей.

Напомним, за первое полугодие 2020 года в России на вторичном рынке было продано 517 299 автомобилей Lada. Этот результат оказался на 16,8% ниже по сравнению с прошлогодним показателем.

Читайте также: Названы города РФ, где авто сегмента SUV пользуются большим спросом