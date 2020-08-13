Уфа, , 13:55 — REGNUM Туристско-рекреационную особую экономическую зону (ОЭЗ) «Урал» появится в Башкирии. Об этом 12 августа сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на заседании президиума правительства региона.

Отмечается, что эта особая экономическая зона будет располагаться в Бурзянском, Белорецком и Абзелиловском районах республики. Предполагается, что это позволит увеличить туристический потенциал республики, а значит, приведет к увеличению объемов услуг и продукции туристической и других отраслей региона, что в свою очередь активирует активность предпринимателей и привлечение инвестиций.

Таким образом, будет достигнуто экономическое развитие и обеспечена социальная стабильность этих трех районов. Сообщается, что в 2020 году планируется провести мероприятия по подготовке концепции развития этой ОЭЗ.

Первый вице-премьер правительства Башкирии Андрей Назаров поручил очень качественно проработать все вопросы для того, чтобы завершить работы по созданию ОЭЗ «УРАЛ» к первому полугодию 2022 года.

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