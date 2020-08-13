Кострома, 13 августа 2020, 13:16 — REGNUM Кострома не получит 30 московских троллейбусов к празднику Дня города, об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации областного центра. Информация о сроках прибытия бывшей в употреблении техники в Кострому, озвученная городской думой, не соответствует действительности.
Напомним, что за принятие троллейбусов с 15-летним сроком эксплуатации в муниципальную собственность городская дума проголосовала 30 июля 2020 года. После этого в костромских соцсетях начали появляться якобы снимки техники, подготовленной Москвой для передачи на «родину Снегурочки». По сведениям городской администрации, эти фотографии не имеют никакого отношения к подарку и являются фейком.
Разговоры о передаче 30 московских троллейбусов Костроме ведутся как минимум с 2017 года. Столица заменяет подержанный транспорт электробусами или обычными автобусами, а неактуальную технику вручает регионам. Сейчас в троллейбусном депо Костромы содержится 28 машин, все они находятся в рабочем состоянии. Последний раз новые троллейбусы город приобретал в 2013 году. Отметим, что на транспортировку столичного подарка из бюджета Костромы выделят около двух миллионов рублей. По прибытии в областной центр технику проверят специалисты.