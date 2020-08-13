Вашингтон, , 13:14 — REGNUM По итогам 2019 года новые машины бренда Ford стали самыми покупаемыми на американском авторынке. Такие данные приводятся в исследовании агентства Brand Intimacy Study (MBLM).

Данные исследования MBLM проводит уже 10 лет. По данным представителей агентства, после машин марки Ford самыми продаваемыми авто в США являются автомобили марки Jeep. Далее по популярности идёт немецкий бренд BMW. На четвертом и пятом местах топа разместились соответственно американская Chevrolet и японская Toyota.

Аналитики MBLM отмечают, что Ford имеет большую популярность у клиентов с доходом менее 100 тыс. долларов в год, в то время, как авто марки BMW больше покупают те, у кого доход превышает 100 тыс. долларов.

Исследование было проведено посредством количественных онлайн-опросов среди 3000 респондентов из Соединенных Штатов.

Ранее агентство Brand Intimacy Study провело подобный опрос в Мексике и ОАЭ. Там первые места среди любимых автомобильных брендов заняли машины марок Honda и Nissan.

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