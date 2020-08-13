Москва, , 13:02 — REGNUM Без государственной поддержки восстановление российского бизнеса до уровня допандемийных показателей будет идти крайне медленно, считает декан факультета экономики и бизнеса ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Екатерина Безсмертная. Об этом она заявила 13 августа корреспонденту ИА REGNUM.

Как пояснила экономист, если правительство России найдет ресурсы для усиления мер поддержки, увеличит выплаты по безработице, а также ослабит административное воздействие на бизнес, то это станет не только стимулом для поддержания экономической активности, но и повысит доверие населения и бизнеса к государству.

«Хотя по состоянию на 1 июля 2020 года госдолг России превысил на 1,5 трлн рублей ликвидные активы федеральных органов управления, это не должно стать основанием для приостановки государственной поддержки гражданам и бизнесу, — подчеркнула экономист. — По некоторым данным, доля предпринимательских доходов граждан в совокупной структуре доходов, которая в I квартале текущего года составляла 5,9%, во II квартале упала до рекордно низкого уровня — 3,5%».

Как подчеркнула Безсмертная, скорее всего, пик снижения предпринимательской активности еще не пройден.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Безсмертная заявила, что так называемый «шок предложения» стал основным источником негативного влияния на российский бизнес.

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