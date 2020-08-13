Стокгольм, , 13:06 — REGNUM Согласно августовскому отчету Государственного института экономических исследований Швеции, в стране начали проявляться признаки роста производства и спроса. Тем не менее, экономисты настроены более пессимистически в отношении падения валового внутреннего продукта (ВВП) Швеции по итогам 2020 года. Об этом 13 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Еще в июне падение ВВП Швеции по итогам текущего года оценивалось в 4,2%, тогда как сегодня в Институте считают, что ВВП упадет на 4,8%. Главная причина падения заключается в сокращении объемов экспортной отрасли.

Несмотря на то, что весной власти Швеции приняли решение не закрывать страну на карантин, Швеция по-прежнему зависит от внешних рынков как экспортоориентированная экономика.

По прогнозам экономистов, ситуация на рынке труда продолжит ухудшаться. Предполагается, что новая волна сокращений придется на осень. В первом квартале 2021 года уровень безработицы достигнет 10%. Напомним, что сейчас он составляет 9,2%.

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