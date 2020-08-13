Москва, , 12:57 — REGNUM Ситуация на внутреннем валютном рынке 13 августа принципиальным образом не меняется. Курсы ведущих валют остаются в коридоре последних восьми торговых дней, снимая уровень перекупленности после резкого роста в июле, в ожидании новых драйверов, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Доллар дешевеет на 0,3% до 73,50 руб. после подорожания накануне до 73,80 руб. Евро стоит немногим дешевле 87 руб., как и 12 августа вечером после положительной переоценки в один рубль 12 августа.

В течение дня можно допускать развития текущей тенденции, которая может набрать ход и способствовать возврату доллара к 73 руб., а евро к 86,40−86,60 руб. Основные события, судя по всему, развернутся на следующей неделе.

В частности, на этих выходных начнется новый раунд переговоров между США и Китаем в отношении исполнения первой фазы торгового соглашения. Последние события вокруг поставок оружия Тайваню, запрета в США TikTok и WeChat, не говоря уже о расширении ограничительных мер в отношении чиновников двух стран создают не благоприятную атмосферу для обсуждения, что потенциально может нарушить спокойное течение торгов этой недели.

В настоящий момент склонность к риску остается устойчивой, несмотря на провал переговоров между республиканцами и демократами в отношении третьего пакета стимулов, которые в итоге могут быть возобновлены лишь осенью.

Это ограничивает активность покупателей иностранной валюты, которые не стали придавать значения несостоявшимся аукционам по размещению ОФЗ. Минфин накануне отказался от предоставления премии к вторичному рынку и не смог собрать заявки по приемлемым для него ценам.

В пользу продолжения текущей консолидации выступает также ситуация на рынке энергоносителей. Накануне Минэнерго США сообщило о сокращении запасов сырой нефти на 4,5 млн баррелей росте загрузки НПЗ на 1,4 п. п. и сокращении добычи на 300 тыс. барр./сутки.

Это позволяет удерживаться ценам на нефть немногим выше $45 по сорту Brent после сокращения прогнозов по потреблению черного золота в этом году на 100 тыс. барр./сутки в отчете ОПЕК и на 140 тыс. барр./сутки по оценкам МЭА.

Рубль, отыграв июльское ослабление, во второй половине августа вновь может взять курс на недавние минимумы. Приближение ноябрьских выборов в США будет ограничивать желание нерезидентов сохранять позиции в рубле.

Приход в Белый дом демократа Джо Байдена может привести к усилению санкционного нажима, который может затронуть и госдолг в рублях. К этому времени иной оборот могут принять и отношения между США и Китаем, что приведет к ухудшению отношения к активам из развивающихся рынков», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль сохраняет стабильность