Чебоксары, , 12:52 — REGNUM В рамках дела о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» на торги повторно выставляются автотранспортные филиалы в Чебоксарах и Новочебоксарске. По сравнению с начальной ценой, которая была в мае, на новых торгах имущество подешевело на 28,57%, в том числе филиал в Чебоксарах подешевел на 39,7 млн рублей, в Новочебоксарске — на 29 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Недвижимое и движимое имущество Новочебоксарского АТП (по улице Коммунальная) выставлялось на торги в мае с начальной ценой в размере 101 964 741,76 рублей. В рамках новых торгов цена упала до 72 831 958,4 рублей, то есть в августе по сравнению с маем начальная стоимость снижена на 29 132 783,36 рублей, или на 28,57%.

Имущество Чебоксарского АТП, расположенное по проспекту Ивана Яковлева в Чебоксарах, предлагалось ранее приобрести за 138 994 802,62 рубля (торги объявлялись в мае). На повторных торгах начальная стоимость снижена на 28,57% (или на 39 712 800,76 рублей), составив 99 282 001,86 рублей.

Заявки начинают принимать 18 августа, завершат 21 октября. Торги пройдут в форме публичного предложения.

Как сообщало ИА REGNUM, ГУП «Чувашавтотранса» признано банкротом в сентябре 2019 года, тогда же было открыто конкурсное производство. Предприятие обслуживало более 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.