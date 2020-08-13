Уфа, , 12:56 — REGNUM Более десяти млрд рублей составили все налоги и сборы Башкирской содовой компании (БСК) в прошлом году. Об этом сообщает ИА «Башинформ», ссылаясь на официального представителя компании Рустема Басырова.

По его словам, в федеральный бюджет поступило 6,3 млрд рублей, в бюджет Башкирии — 3,6 млрд рублей, в местный бюджет — 217 млн рублей.

Кроме этого, бюджет региона получил шесть млрд рублей в виде дивидендов от владения 38% акций предприятия. При этом каждый год акционеры компании платят налоги с дивидентов, а республика получает порядка одного млрд рублей на социальную сферу. Таким образом, общая сумма выплат составляет порядка 18 млрд рублей.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что работы на шихане Куштау предприятие не приостанавливало. Была лишь частично приостановлена расчистка леса. Это было сделано для того, чтобы исключить угрозу жизни и здоровью граждан-противников разработки шихана, которые собрались на Куштау.

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