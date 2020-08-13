Москва, , 12:54 — REGNUM Внедорожник Lada 4×4 пользуется наибольшим спросом на вторичных авторынках среди машин сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) почти всех крупных городов России. Это следует из исследования, проведенного онлайн-агрегатором объявлений «Авито Авто».

Исключение составляют только Москва и Санкт-Петербург. В российской столице наибольшей популярностью пользуются подержанные кроссоверы BMW X5. В среднем стоимость этой модели там составляет 1,64 млн рублей.

А в Санкт-Петербурге среди кроссоверов и внедорожников на вторичном авторынке первенство принадлежит Kia Sportage. В первом полугодии 2020 года средняя цена на этот кроссовер составила 793 тыс. рублей.

Стоит отметить, что на долю автомобилей сегмента SUV в Москве приходится 10% от общефедерального спроса, а на долю Санкт-Петербурга — 5%. В таких городах, как Уфа, Самара, Нижний Новгород и Казань, этот показатель составляет только 2%.

Еще меньшим спросом в первом полугодии 2020 года пользовались кроссоверы и внедорожники в Тюмени, Омске, Красноярске, Новосибирске, Барнауле и Иркутске.

Напомним, Hyundai Creta лидирует в рейтинге самых популярных машин сегмента SUV на авторынке РФ по итогам июля 2020 года.

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