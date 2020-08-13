Москва, 13 августа 2020, 12:47 — REGNUM Так называемый «шок предложения» стал основным источником негативного влияния на российский бизнес, считает декан факультета экономики и бизнеса ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Екатерина Безсмертная. Об этом она заявил 13 августа корреспонденту ИА REGNUM.
Как пояснила Безсмертная, происходящее нанесло очень серьезный удар по господствовавшей идеологии неолиберализма.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист объяснила, что завершение очередного 12-летнего цикла может обернуться серьезными финансовыми потрясениями во второй половине 2020 года.
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