Москва, , 12:47 — REGNUM Так называемый «шок предложения» стал основным источником негативного влияния на российский бизнес, считает декан факультета экономики и бизнеса ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Екатерина Безсмертная. Об этом она заявил 13 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Шок предложения» — это неожиданное резкое изменение совокупного предложения товаров и услуг, — пояснила экономист. — Его вызвало сразу несколько причин. Среди них и резкое сокращение доступного капитала, и снижение производительности компаний в результате ограничения деятельности рабочей силы, и нарушение производственных, транспортных и логистических цепочек. Этот шок, в свою очередь, привел к «шоку спроса». Разрыв хозяйственных связей привел к таким изменениям в глобальном экономическом пространстве, к которым не был готов никто. Воедино переплелись многочисленные проблемы, которые раньше было принято решать различными способами, иногда противоречащими друг другу».

Как пояснила Безсмертная, происходящее нанесло очень серьезный удар по господствовавшей идеологии неолиберализма.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист объяснила, что завершение очередного 12-летнего цикла может обернуться серьезными финансовыми потрясениями во второй половине 2020 года.

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