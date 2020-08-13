Астрахань, , 12:46 — REGNUM В Астрахани в отношении бывшего исполняющего обязанности директора регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление полномочиями». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по области.

По версии следствия, и.о. директора фонда капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области в июле 2019 года подписал акты о приемке выполненных работ, хотя знал, что они не были завершены. Из-за этого подрядчику переплатили более 309 тысяч рублей.

В конце июня 2019 года исполняющим обязанности главы фонда был назначен Артур Хайрлиев. Его уволили менее чем через полгода — за неосвоение средств, выделенных региону на замену лифтов.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее был объявлен приговор экс-заместителю директора фонда. Женщину оштрафовали почти на полмиллиона рублей — тоже за превышение должностных полномочий и приёмку невыполненных работ. За аналогичное преступление бывший директор фонда был приговорён к лишению свободы на 1,5 года.

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