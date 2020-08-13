Бишкек, , 12:39 — REGNUM Евразийский фонд стабилизации и развития предоставит правительству Киргизии $100 млн (7,3 млрд рублей) на поддержку бюджета в условиях пандемии. Соответствующее соглашение подписали министр финансов Бактыгуль Жеенбаева и и. о. исполнительного директора проектного блока ЕФСР Андрей Широков.

Эти деньги республика получит в виде кредита сроком на 20 лет под 1% годовых, с десятилетним льготным периодом. При этом в первый год процентная ставка составит лишь 0,25% годовых.

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Полученные средства киргизстанские власти обещают направить на поддержку разработанной правительством и национальным банком программы по противодействию влиянию пандемии коронавируса на экономику, финансовый и социальный сектор страны.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время размер внешнего долга Киргизии уже составляет около $4 млрд 107 млн (более 300,3 млрд рублей).