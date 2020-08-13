Москва, , 12:35 — REGNUM Завершение очередного 12-летнего цикла может обернуться серьезными финансовыми потрясениями во второй половине 2020 года, полагает декан факультета экономики и бизнеса ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Екатерина Безсмертная. Об этом она заявила 13 августа корреспонденту ИА REGNUM, комментируя информацию о резком падении прибылей российских предпринимателей.

Рубли, деньги, рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Как пояснила экономист, помимо пандемии, это падение связано со снижением цен на нефть и резким ослаблением покупательной способности рубля — только в марте 2020 года валютный курс колебался в диапазоне от 66,07 до 80,88 рублей за доллар. Кроме того, по мнению Безсмертной, негативно на российскую экономику продолжают влиять санкции. Всё это в совокупности с падением внутреннего спроса, вызванного пандемией, не только ослабляет инвестиционную активность. Еще одно последствие — это рост цен на импортные товары и услуги, что формирует почву для очередного витка инфляции.

«Еще один крайне важный, фундаментальный глобальный фактор — это отсутствие реального обеспечения финансовых активов, которые в ряде ведущих стран существенно превышают величину национального ВВП, — сказала Безсмертная. — Многие забыли о прогнозах специалистов, предрекавших еще до пандемии серьезные финансовые потрясения во второй половине 2020 года в связи с завершением очередного 12-летнего экономического цикла. Возможное схлопывание продолжающего раздуваться фондового пузыря может нанести еще более серьезный удар по российскому бизнесу».

Как подчеркнула экономист, любое колебание американских фондовых индексов мгновенное влияет на курсы акций российских компаний.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Безсмертная отметила, что падение ВВП в России может составить от 4,5 до 10%.

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