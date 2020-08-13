Тбилиси, , 12:41 — REGNUM Сроки растаможки импортируемых в Грузию автомобилей будут продлены до марта 2021 года. Об этом, как сообщает «Общественное телевидение», 13 августа объявил на заседании правительства премьер-министр страны Георгий Гахария.

Как рассказал глава грузинского правительства, решение об этом было принято в связи с ожиданием, что экономический кризис в Грузии и остальном мире продлится и в будущем году. Кроме того, к властям с этой просьбой обратились импортеры.

«Лучше будет отложить (растаможку, прим. — ИА REGNUM) до марта 2021 года, а это значит, что будет отсрочено и таможенное оформление, и проценты не будут начисляться», — сказал Гахария.

Он добавил, что таким образом будет отсрочено поступление налогов в бюджет страны в размере 30 млн лари.

Стоит отметить, что ранее сроки растаможки в Грузии уже переносили с 1 апреля на 1 сентября.

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