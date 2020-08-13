Москва, 13 августа 2020, 12:20 — REGNUM Падение ВВП в России может составить от 4,5 до 10%, полагает декан факультета экономики и бизнеса ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Екатерина Безсмертная. Об этом она заявила 13 августа корреспонденту ИА REGNUM.
А главное, как подчеркнула экономист, от политики государства в области господдержки населения и бизнеса.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению заведующей кафедрой экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирины Комаровой, в России ряд факторов позволил нивелировать наиболее серьезные последствия карантинных ограничений.
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