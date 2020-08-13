Москва, , 12:20 — REGNUM Падение ВВП в России может составить от 4,5 до 10%, полагает декан факультета экономики и бизнеса ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» Екатерина Безсмертная. Об этом она заявила 13 августа корреспонденту ИА REGNUM.

«Последствия кризиса и его глубину оценить очень трудно, и, вполне возможно, даже худшие сегодняшние оценки покажутся впоследствии более чем оптимистичными, — сказала она. — По разным оценкам, падение ВВП в стране может составить от 4,5 до 10%. Каково будет реальное падение, оценить крайне сложно. Всё будет зависеть от множества различных факторов: от наступления или ненаступления второй волны пандемии, от скорости разработки и внедрения вакцины от коронавируса, от позиции отдельных предприятий в отношении возврата к традиционному режиму работы».

А главное, как подчеркнула экономист, от политики государства в области господдержки населения и бизнеса.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению заведующей кафедрой экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирины Комаровой, в России ряд факторов позволил нивелировать наиболее серьезные последствия карантинных ограничений.

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