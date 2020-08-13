Москва, , 12:13 — REGNUM Финансовая ситуация в Белоруссии крайне неустойчивая. В плане финансов Белоруссия всегда была слабым звеном среди стран ЕАЭС. Но Александр Лукашенко, видимо, пойдет до конца. Вероятность новых санкций очень высока, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«На фоне протестов в Белоруссии министры иностранных дел стран Евросоюза готовятся к экстренному заседанию в пятницу, чтобы обсудить белорусский кризис. Литва, Польша и Латвия выдвинули Лукашенко ультиматум, потребовав немедленно прекратить насилие и создать Национальный совет для возобновления диалога с гражданским обществом.

В противном случае против Белоруссии могут быть введены санкции, заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Для Александра Лукашенко существует угроза закрытия доступа к международным рынкам капитала.

Аналогичные санкции Евросоюз вводил против Минска в 2010 году: правительству Белоруссии было запрещено занимать валюту на зарубежных рынках и рефинансировать долг. Эти меры были отменены в 2016 году.

По данным на 1 апреля 2020 года, Белоруссия имела $39,5 млрд внешнего долга, из которых $16,7 млрд — долг непосредственно правительства, а $19,6 млрд — долг корпораций и банков, преимущественно государственных.

При этом резервы белорусского ЦБ составляют всего $9 млрд, из которых реальной иностранной валюты только $4,2 млрд. Остальное — это золото, позиция в МВФ и активы по сделками репо.

В 2020 году Белоруссия впервые с 2011 года разместила еврооблигации на $1,25 млрд. Это позволит Минску погасить предстоящие выплаты по государственным обязательствам, не тратя резервы. В случае введения санкций за них, прежде всего, заплатит население республики.

Для погашения внешнего долга Национальному банку страны придется скупать валюту на внутреннем рынке, девальвируя белорусский рубль. Белорусская национальная валюта упала в семь раз за последние девять лет. Деноминация белорусского рубля состоялась 1 июля 2016 года. Соотношение обмена составляло 1:10 000.

В 2019 году Белоруссия заработала на экспорте $41,9 млрд, однако импорт составил $42,2 млрд. Глядя на данные индикаторы, не удивительно, почему Александр Лукашенко не стал объявлять карантин. Его экономика Белоруссии бы просто не пережила.

По итогам текущего года ВВП Белоруссии упадет примерно на 4%, это самые маленькие потери на фоне пандемии по сравнению со всеми соседями Белоруссии.

Александр Лукашенко, вероятно, пойдет до конца. Вероятность новых санкций очень высока. Пополнить бюджет можно бы было за счет приватизации интересных, прежде всего, России государственных активов.

Однако это противоречит стратегической экономической линии белорусского президента. Остается договариваться с Кремлем о внешних кредитах. Несмотря на падение цен на нефть, международные резервы России подходят к $600 млрд. Если Белоруссия получит средства на рефинансирование долга, то ее зависимость от Российской Федерации еще больше увеличится.

На фоне политических событий последних шести месяцев Минску надо будет очень постараться, чтобы заручиться очередной финансовой поддержкой Кремля. Вероятно, придется пойти на серьезные уступки.

Однако вряд ли Минск согласится на переход на российский рубль и другие шаги, которые уменьшают его суверенитет. С другой стороны, условия МВФ будут еще более жесткими, чем у Москвы», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Европарламента (ЕП) от Польши Яцек Сариуш-Вольский предложил ввести санкции против России из-за ситуации в Белоруссии.

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