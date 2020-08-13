Уфа, , 11:59 — REGNUM

Башкирская содовая компания (БСК) не приостанавливала работы на шихане Куштау — они ведутся по графику, речь идет только о частичной приостановке расчистки леса, сообщили в компании. К такому решению в БСК пришли, чтобы исключить угрозу жизни и здоровью собравшихся на Куштау противников разработки шихана.

«Геологоразведочные работы мы начали в конце июля. Они предполагают расчистку некоторых участков леса, изучение местности геологами, изучение условий для начала буровых работ и так далее. Вся эта работа по геологоразведке ведется, она не приостановлена. Активная фаза расчистки леса завершена, вторую фазу мы не начинаем, потому что там очень много людей, переживаем за них и не хотим, чтобы была угроза их жизни и здоровью. Геологи изучают те участки, которые уже расчищены, смотрят возможности бурения, чтобы взять на анализ необходимы материал», — пояснил Рустем Басыров.

Он добавил, что утвержденный график работ с августа по октябрь соблюдается, однако в него внесены небольшие корректировки.

Рустем Басыров подчеркнул, что компания открыта к содержательному диалогу с противниками разработки Куштау, журналистами и готова предъявить те документы, согласно которым ведутся работы: «Главный вопрос, который перед нами ставили — обнародование документов, это договор аренды на земельный участок, проект освоения лесного участка, лесная декларация. Мы тоже этот вопрос положительно решили, будем эти документы публиковать и уже передали их коллегам в правительстве республики. Сейчас решаем, на каком информационном ресурсе лучше эти документы обнародовать».

Заместитель генерального директора БСК добавил, что, несмотря на остроту ситуации, нужно оставаться в рамках закона.

«Точек зрения очень много, дискуссия ведь не сегодня возникла. Необходимо уважительно и корректно относиться ко всем. Прежде всего к местным жителям и к работникам, которые честно и профессионально выполняют свои задачи. Я имею в виду геологов, лесников, специалистов горного дела, сотрудников «Башкирской содовой компании». Какая бы позиция ни была у противников разработки шихана Куштау, она должна быть аргументирована и обоснована. Действия активистов должны оставаться в пределах закона и общепринятых норм поведения. Мы готовы к диалогу, именно к диалогу, а не противостоянию, борьбе или дискредитации», — отметил представитель БСК.

Башкирская содовая компания — одно из крупнейших предприятий химической отрасли России, градообразующее предприятие Стерлитамака. Компания занимает первое место в стране по выпуску кальцинированной и пищевой соды, входит в число лидеров по производству каустической соды и поливинилхлорида. Продукция БСК используется в металлургической, оборонной, стекольной, нефтяной промышленности и других отраслях, поставляется в 50 стран мира.

Необходимость в разработке Куштау появилась из-за истощения действующей сырьевой базы БСК — запасов, по оценке компании, хватит только до 2022 года. По мнению руководства компании, если проблема дефицита сырья не будет решена, ситуация может закончиться массовыми сокращениями, остановкой предприятия и зависимостью страны от импортных поставок аналогичной продукции.

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