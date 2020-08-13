Москва, , 12:00 — REGNUM Самой популярной моделью среди автомобилей сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) в России по итогам первого полугодия 2020 года оказался отечественный внедорожник Lada 4×4 («Нива»). Это следует из исследования, проведенного онлайн-агрегатором объявлений «Авито Авто».

Средняя цена российского внедорожника составляет 224 тыс. рублей. На следующей строчки данного рейтинга идет Chevrolet Niva, средняя цена которого составляет на вторичном авторынке РФ 300 тыс. рублей.

Замыкает тройку лидеров корейский кроссовер Kia Sportage. В среднем подержанную модель этого кроссовера можно приобрести в России за 812 тыс. рублей.

Напомним, в июле 2020 года в России стартовали продажи внедорожника Niva под брендом Lada.

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