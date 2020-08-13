Новосибирск, , 11:54 — REGNUM Новосибирская область получила из федерального бюджета 2,5 млрд рублей на частичную компенсацию недополученных доходов в связи с ухудшением ситуации в экономике из-за коронавируса. Средства перечислены Минфином России. Это второй транш дополнительной федеральной помощи, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

Первый транш — около 2 млрд рублей — регион получил в мае.

В министерстве финансов и налоговой политики Новосибирской области подчеркнули, что федеральная поддержка позволит региону частично компенсировать недополученные доходы и будет направлена на первоочередные, социально-значимые бюджетные расходы. Часть средств направят в бюджеты муниципальных образований на аналогичные цели.