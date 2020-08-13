Новосибирск, , 11:43 — REGNUM Больницам Новосибирской области выделили из федерального бюджета дополнительно 408 млн рублей. Эти средства должны быть направлены на лечение пациентов с коронавирусом, тестирование и другие меры по борьбе с распространением инфекции.

Как уточнили в правительстве региона, соответствующее решение принято на комиссии Федерального собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Напомним, что на сегодняшний день, 13 августа, в Новосибирской области зарегистрирован 10 451 случай заражения коронавирусом, 8922 пациента выписаны с выздоровлением.

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