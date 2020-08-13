Вашингтон, , 11:21 — REGNUM Деиндустриализация США на сегодняшний день, на фоне противостояния с Китаем, чревата очень большими рисками для Вашингтона, пишет старший советник Центра киберполитики Стэнфордского университета Джейкоб Хелберг в статье, вышедшей 12 августа в The Foreign Policy.

Хелберг обращает внимание на то, что с началом пандемии коронавирусной инфекции Китай неоднократно «угрожал» перекрыть поставки медицинского оборудования в США и страны Европы, а также «осуществил» ряд кибератак против Австралии, «пошел на хакерский взлом» связанных с разработкой вакцины против коронавируса американских компаний и «развернул» массированную кампанию дезинформации.

«Эти инциденты демонстрируют ту мощь, которая находится в руках Китая благодаря наличию у него контроля над цепочками поставок и информационным оборудованием», — указал он.

По его словам, произошедшее не идет ни в какое сравнение с тем, что сможет сделать КНР по мере обострения его конфронтации с США.

«Основной вопрос на сегодняшний день состоит не том, могут ли американские рабочие места вернуться, а в том, что могут ли США позволить себе, чтобы они не вернулись», — подчеркнул он.

«В этой новой холодной войне деиндустриализованные США — это разоруженные США, то есть страна, которая опасным образом уязвима для принуждения, шпионажа и иностранного вмешательства», — добавил американский эксперт.

Напомним, одним из аргументов в пользу избрания президентом США Дональда Трампа в 2016 году было его обещание вернуть в страну рабочие места. После его избрания ряд компаний, например, General Motors и Walmart заявили о готовности инвестировать $1 млрд и создать тысячу рабочих мест в США.