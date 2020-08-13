Москва, , 11:02 — REGNUM Центральный банк России выпустил для потребителе финансовых услуг новое мобильное приложение «ЦБ онлайн», которое уже доступно для скачивания, сообщается на сайте регулятора.

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С помощью приложения граждане смогут оставить отзыв о качестве услуг банков и финансовых организаций и оперативно получить полезный совет специалиста.

Также в приложении «ЦБ онлайн» можно задать регулятору о финансовых продуктах и услугах, узнать координаты и информацию о любой финансовой организации в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, Минкомсвязи разработало мобильное приложение «Госуслуги СТОП коронавирус».

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