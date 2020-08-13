Москва, , 11:01 — REGNUM Совет директоров российской компании «Газпром» согласовал продажу 50%-ной доли болгарской газовой компании «Овергаз» на общую сумму в €15,5 млн ещё одному акционеру компании АО «Овергаз Инк.». Об этом 13 августа говорится в сообщении российской газовой компании.

Указывается, что Газпромом будет продано 490 обыкновенных именных наличных голосующих акций АО «Овергаз Инк.», которые по номиналу стоят 500 болгарских левов каждая, на общую стоимость в 245 000 болгарских левов (что составляет 0,49% капитала АО «Овергаз Инк.»), за €151 900.

Кроме этого, сообщается, что «Газпром экспортом» будет продано 49 510 обыкновенных именных наличных голосующих акций АО «Овергаз Инк.», номинальная стоимость которых 500 болгарских левов за одну акцию, на общую стоимость 24 755 000 болгарских левов (что составляет 49,51% капитала АО «Овергаз Инк.»), за €15,348 млн.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 12 августа в Еврокомиссии заявили, что США не должны вмешиваться в энергетическую политику Евросоюза.