Москва, , 10:58 — REGNUM Россиянин обратился с необычным иском в арбитраж Москвы. Ответчиками по делу выступают президент Белоруссии Александр Лукашенко и республиканское унитарное предприятие электросвязи «Белтелеком». Дело пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Иск к Лукашенко Kad.arbitr.ru

Иск от Романа Масленникова подан в столичный суд 11 августа 2020 года. Подробности дела неизвестны, но с учётом, что «Белтелеком» является оператором республики по предоставлению услуг электросвязи, скорее всего, претензии касаются ограничения доступа к услугам сети интернет, которое произошло в период выборов главы государства и акций протеста в Минске.

12 августа «Белтелеком» заявил, что с 9 по 11 августа наблюдались «множественные кибератаки различной степени интенсивности», что привело к частичному отсутствию доступа к ресурсам. Абонентам пообещали пересчитать абонентскую плату.

Напомним, интернет-связь пропала в Минске в основной день голосования на выборах президента. Лукашенко обвинил в проблеме киберхакеров из-за рубежа. Ограничение доступа к интернету происходило на фоне массовых протестов против результатов выборов президента. Силовики жёстко разгоняли протестующих, применяя спецсредства.