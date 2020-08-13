Тбилиси, , 10:55 — REGNUM Внешнеторговый оборот Грузии за семь месяцев 2020 года составил чуть более $6 млрд и по сравнению с таким же периодом прошлого года сократился на 17,6%. Эти данные 13 августа были опубликованы Национальной службой статистики (Грузстат).

По данным ведомства, с января по июль текущего года из Грузии экспортировано товаров почти на $1,8 млрд, что меньше прошлогодних показателей на 16,8%. Импорт за этот же период составил почти $4,7 млрд, или на 17,9% меньше, чем в 2019 году.

Отрицательное сальдо торгового баланса за семь месяцев 2020 года, по данным Грузстата, составило 41,7% от внешнего торгового оборота.

Стоит отметить, что по итогам первых шести месяцев торговый оборот Грузии сократился на 16,3%.

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