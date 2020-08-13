Москва, 13 августа 2020, 10:47 — REGNUM Превышение чистого государственного долга России ликвидных резервов — это страшилка для обывателя, которую высосали из пальца, заявил корреспонденту ИА REGNUM автор Telegram-канала «Политджойстик», политолог Марат Баширов.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 1 июля 2020 года, чистый госдолг России показал положительные значения на фоне пандемии коронавируса, достигнув 1,55 трлн рублей.
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